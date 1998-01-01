Перельман жив! Знаменитый математик попал на видео, возвращаясь из магазина

Григорий Перельман возвращался из магазина, когда нашему корреспонденту удалось взять у него небольшой комментарий. Судя по кадрам, знаменитый математик чувствует себя хорошо, но общению с журналистами не очень рад.

В пакете знаменитого математика были фрукты и овощи, судя по всему он следит за своим здоровьем и правильно питается.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Перельман находится в бедственном положении.

Пользователь Михаил Богомолов рассказал в сети Facebook сообщил о том, что встретил гениального ученого, доказавшего гипотезу Пуанкаре, в магазине — в коротких мятый штанах и странных галошах на босу ногу на морозе в минус семь градусов.

Чуть позже соседка Перельмана в беседе с корреспондентом Пятого канала говорила, что слышала как математик занимался гимнастикой со своей пожилой матерью.