Перельман жив! Знаменитый математик попал на видео, возвращаясь из магазина

, 11:33 Эксклюзивное видео 32

Судя по кадрам, Григорий Перельман чувствует себя хорошо.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @Григорий Перельман

Григорий Перельман возвращался из магазина, когда нашему корреспонденту удалось взять у него небольшой комментарий. Судя по кадрам, знаменитый математик чувствует себя хорошо, но общению с журналистами не очень рад.

В пакете знаменитого математика были фрукты и овощи, судя по всему он следит за своим здоровьем и правильно питается.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Перельман находится в бедственном положении.

Пользователь Михаил Богомолов рассказал в сети Facebook сообщил о том, что встретил гениального ученого, доказавшего гипотезу Пуанкаре, в магазине — в коротких мятый штанах и странных галошах на босу ногу на морозе в минус семь градусов.

Чуть позже соседка Перельмана в беседе с корреспондентом Пятого канала говорила, что слышала как математик занимался гимнастикой со своей пожилой матерью.

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