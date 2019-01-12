Первые снимки из роддома: Мария Порошина показала подписчикам новорожденного сына

45-летняя Мария Порошина родила уже пятого ребенка. Первые фото из роддома актриса опубликовала 12 января на своей странице в Instagram. Российская звезда показала подписчикам своего младенца. Это первый мальчик в многодетной семье Марии.
Поздравить актрису с пополнением в семействе поспешили и многие звезды. Наталья Бочкарева в беседе с корреспондентом Пятого канала призналась, что гордится заслугами своей коллеги по сцене. Актриса пожелала здоровья и счастья дружной семье Марии.
— Она героиня, она большая молодец. И мы можем гордиться, что среди нас такие еще прекрасные мамочки есть. Нам за ней не угнаться, — сказала актриса.
По снимкам видно, что Порошина еще находится в больнице, однако улыбка не сходит с ее лица. В комментарии под постом актриса выразила свою радость и поблагодарила Перинатальный Медицинский центр
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⚜️ Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой!!! Это сын!!! Благодарю! Благодарю! Благодарю! 🌟💖 Любимый Перинатальный Медицинский Центр «Мать и Дитя» на Севастопольском @aist_i_kapusta, в котором я оказалась в третий раз потому, что здесь ХОРОШО! 🌹 Здесь есть всё, что нужно для мамы и малыша: от новейшего оборудования и лучших врачей, до 6 разового питания и тёплого отношения! Спасибо за счастье! #пмц #детипмц #роддом ⚜️
Поклонники продолжают поздравлять российскую кинозвезду с рождением сына.
— Мария поздравляю вас с рождением сыночка. Счастья, здоровья, сил.
— Поздравляю от всей души, храни Вас Бог, милая Мария! Очень люблю Ваше творчество и восхищаюсь Вашим подвигом материнства! Здоровья и счастья Вам и Вашим деткам! — радуются вместе с Марией ее фанаты.
Ранее Пятый канал рассказал, что Мария Порошина в пятый раз родила.