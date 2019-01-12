Первые снимки из роддома: Мария Порошина показала подписчикам новорожденного сына

45-летняя Мария Порошина родила уже пятого ребенка. Первые фото из роддома актриса опубликовала 12 января на своей странице в Instagram. Российская звезда показала подписчикам своего младенца. Это первый мальчик в многодетной семье Марии.

Поздравить актрису с пополнением в семействе поспешили и многие звезды. Наталья Бочкарева в беседе с корреспондентом Пятого канала призналась, что гордится заслугами своей коллеги по сцене. Актриса пожелала здоровья и счастья дружной семье Марии.

— Она героиня, она большая молодец. И мы можем гордиться, что среди нас такие еще прекрасные мамочки есть. Нам за ней не угнаться, — сказала актриса.

По снимкам видно, что Порошина еще находится в больнице, однако улыбка не сходит с ее лица. В комментарии под постом актриса выразила свою радость и поблагодарила Перинатальный Медицинский центр

Поклонники продолжают поздравлять российскую кинозвезду с рождением сына.

— Мария поздравляю вас с рождением сыночка. Счастья, здоровья, сил.

— Поздравляю от всей души, храни Вас Бог, милая Мария! Очень люблю Ваше творчество и восхищаюсь Вашим подвигом материнства! Здоровья и счастья Вам и Вашим деткам! — радуются вместе с Марией ее фанаты.

Ранее Пятый канал рассказал, что Мария Порошина в пятый раз родила.