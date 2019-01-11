«Ножки позволяют»: Наряд матери Наташи Королевой бурно обсуждают в сети

Мать Наташи Королевой, Людмила Порывай сфотографировалась в короткой юбке на фоне пляжа во Флориде. В сети началось бурное обсуждение, после того как сама Королева выложила этот снимок в Instagram.
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Некоторым юзерам фото совсем не понравилось.
— Мама, обратитесь к психиатру!!!
— Увядшую «красоту» нужно уже прикрывать или не выставлять такое фото на всеобщее обсуждение.
Нашлись пользователи, которые бросились на защиту Людмилы Порывай.
— Вы просто супер. В Вас столько энергии! Здоровья вам на долгие годы!!!
— Да на своих мам посмотрите! Ведь ради вас они раньше времени постарели! Кто пишет плохое, просто бесчувственные.
— Молодец, Людмила! Ножки позволяют такие вещи носить. Море, жарко, все нормально! Новый год же! Все веселимся!
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