«Ножки позволяют»: Наряд матери Наташи Королевой бурно обсуждают в сети

, 20:46 Фото 120

На снимке женщина позирует на флоридском пляже в открытом топе и мини-юбке. Мнения комментаторов разделились.

Фото: Instagram @koroleva__star

Мать Наташи Королевой, Людмила Порывай сфотографировалась в короткой юбке на фоне пляжа во Флориде. В сети началось бурное обсуждение, после того как сама Королева выложила этот снимок в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Некоторым юзерам фото совсем не понравилось.

— Мама, обратитесь к психиатру!!!

— Увядшую «красоту» нужно уже прикрывать или не выставлять такое фото на всеобщее обсуждение.

Нашлись пользователи, которые бросились на защиту Людмилы Порывай.

— Вы просто супер. В Вас столько энергии! Здоровья вам на долгие годы!!!

— Да на своих мам посмотрите! Ведь ради вас они раньше времени постарели! Кто пишет плохое, просто бесчувственные.

— Молодец, Людмила! Ножки позволяют такие вещи носить. Море, жарко, все нормально! Новый год же! Все веселимся!

Ранее Пятый канал рассказывал о звездном Новом годе Наташи Королевой.

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