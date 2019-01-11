«Ножки позволяют»: Наряд матери Наташи Королевой бурно обсуждают в сети

Мать Наташи Королевой, Людмила Порывай сфотографировалась в короткой юбке на фоне пляжа во Флориде. В сети началось бурное обсуждение, после того как сама Королева выложила этот снимок в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 11 Янв 2019 в 12:49 PST

Некоторым юзерам фото совсем не понравилось.

— Мама, обратитесь к психиатру!!!

— Увядшую «красоту» нужно уже прикрывать или не выставлять такое фото на всеобщее обсуждение.

Нашлись пользователи, которые бросились на защиту Людмилы Порывай.

— Вы просто супер. В Вас столько энергии! Здоровья вам на долгие годы!!!

— Да на своих мам посмотрите! Ведь ради вас они раньше времени постарели! Кто пишет плохое, просто бесчувственные.

— Молодец, Людмила! Ножки позволяют такие вещи носить. Море, жарко, все нормально! Новый год же! Все веселимся!

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