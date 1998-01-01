«Я мечтал быть разведчиком» — Путин дал интервью тяжелобольной девочке

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Таким образом российский лидер воплотил в жизнь мечту 17-летней Регины, которая хочет стать журналистом.

Фото, видео: Пятый канал

Владимир Путин дал интервью семнадцатилетней девушке Регине, которая мечтает стать журналистом. Встреча состоялась в четверг, 20 декабря.

Взять интервью у президента было ее мечтой. Об этом Регина написала в рамках проекта «Мечтай со мной» — на новогодней елке висели письма с желаниями тяжелобольных детей. Каждый мог взять любой из конвертов и помочь ребенку воплотить его мечту. Елка была размещена на форуме добровольцев России, который посетил и Владимир Путин. Он взял несколько конвертов сразу. В одном из них и лежало желание Регины.

Перед началом беседы президент поинтересовался тем, как проходит знакомство Регины с Москвой. Как оказалось, девушка участвовала в соревнованиях по плаванию и заняла второе место.

Интервью с главой государства продлилось около 20 минут. За это время Регина спросила у Владимира Путина о том, как он стал президентом, тяжело ли ему выполнять свою работу и о чем будет его новогоднее желание.

На прощание российский лидер и его интервьюер обменялись подарками. Регина подарила Владимиру Путину статуэтку ручной работы, а глава государства презентовал девушке гаджет и билеты на концерт.

Ранее Пятый канал рассказывал, что перед встречей с главой государства мастер-класс девушке дала главный редактор телеканала RT и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

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