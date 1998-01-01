Фестиваль джаза и дегустация вареников: куда отправиться на Старый Новый год

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Агентство Турстат выделило 5 лучших мест для туристов.

Фото: www.globallookpress.com

По версии аналитического агентства Турстат лучшие фестивали и праздники на Старый Новый год пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Белгороде и Рязани.

Первое место в рейтинге занял московский фестиваль «Путешествие в Рождество», который продлится в столице до 13 января. В рамках фестиваля посетители города смогут насладиться спектаклями в Новопушкинском сквере, Ледовом театре и на центральных площадках Москвы.

На втором месте — Новогодний фестиваль джаза в Санкт-Петербурге. Мероприятие, посвященное тридцатилетию Филармонии джазовой музыки, порадует туристов с 11 по 13 января.

Третье место в топе занял музыкальный фестиваль «Старый Новый Рок», который состоится в Екатеринбурге 13 января.

Эксперты также рекомендуют посетить 12 и 13 января Фестиваль вареников в Белгороде, где можно продегустировать традиционное лакомство, посетить интерактивные точки со старинными избами, услышать русские народные песни, частушки и колядки в исполнении творческих коллективов.

Замыкает шорт-лист фестиваль «Рязанский валенок», который пройдет 12 января.

Ранее Пятый канал рассказал, когда снова ждать праздничных выходных.

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