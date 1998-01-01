В Роструде рассказали, когда ждать новых праздничных выходных

В Федеральной службе по труду и занятости сообщили, что следующие длинные выходные в 2019 году россиян ожидают в марте в связи с Международным женским днем, передает РИА Новости.

Роструд отметил, что в этом году День защитника Отечества 23 февраля выпадает на субботу, из-за чего дополнительный выходной переносится на 10 мая. Таким образом, майские выходные продлятся с 1 по 5 (День весны и труда) и с 9 по 12 (День Победы) числа. Длинные выходные ожидают россиян и в ноябре — со 2 по 4 числа.

Ранее Пятый канал рассказывал о короткой первой рабочей неделе 2019 года.