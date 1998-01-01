Киев предложил поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН

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Инициатива была озвучена пострпредом Украины в ООН Владимиром Ельченко.

Фото: www.globallookpress.com

Постпред Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) Владимир Ельченко в субботу, 12 января, выступил с объявлением — Киев ратует за внедрение процесса постепенной ликвидации права вето в Совете безопасности ООН.

Между тем, в Совете Федерации РФ считают, что государства не пойдут на такой шаг. Как сообщает RT со ссылкой на заявление члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, именно «существующая структура определяла устойчивость организации» все годы ее существования.

Право вето в Совбезе ООН не распространяется на голосование по процедурным вопросом, однако дает право пяти постоянным членам СБ — Великобритании, Китаю, США, Франции и России, накладывать запрет на любые содержательные резолюции.

Ранее Пятый канал сообщал, что Генеральная ассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию о нарушении прав человека на территории Крыма.

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