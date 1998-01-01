Серьезное ДТП в Краснодарском крае. Есть погибший

Вечером в субботу, 12 января, в Павловском районе Краснодарского края произошло серьезное ДТП.

Как стало известно Пятому каналу, в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, включая ребенка. Пятерых увезли с места аварии в Павловскую центральную районную больницу — двое, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Один человек скончался по дороге в медучреждение.

Причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Ранее Пятый канал сообщил, что двенадцать машин столкнулись на трассе М-4 под Ростовом. В результате массовой аварии два человека пострадали.