Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 12 января, в интервью телеканалу Fox News заявил, что никогда не пытался скрывать разного рода подробности встреч с президентом России Владимиром Путиным.

— Мы говорили об очень позитивных вещах. Я ничего не скрываю. Мне совершенно безразлично, — сказал Дональд Трамп.

Таким образом американский лидер, отреагировал на публикацию в издании The Washington Post. В этой статье утверждалось, что Дональд Трамп умалчивал о деталях встреч с российским президентом Владимиром Путиным перед членами своей администрации, сообщает ТАСС.

Ранее Пятый канал сообщил, актер Роберт Де Ниро не пародирует Дональда Трампа потому что у него нет сочувствия к действующему президенту.