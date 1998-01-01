«Я ничего не скрываю» — Трамп о беседах с Путиным

, 6:55 39

Американский лидер заявил, что он не утаивает от членов администрации Белого дома детали встреч с российским президентом.

Фото: www.globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 12 января, в интервью телеканалу Fox News заявил, что никогда не пытался скрывать разного рода подробности встреч с президентом России Владимиром Путиным.

— Мы говорили об очень позитивных вещах. Я ничего не скрываю. Мне совершенно безразлично, — сказал Дональд Трамп.

Таким образом американский лидер, отреагировал на публикацию в издании The Washington Post. В этой статье утверждалось, что Дональд Трамп умалчивал о деталях встреч с российским президентом Владимиром Путиным перед членами своей администрации, сообщает ТАСС.

Ранее Пятый канал сообщил, актер Роберт Де Ниро не пародирует Дональда Трампа потому что у него нет сочувствия к действующему президенту.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

7:41
В Перу взорвался пляжный дом — видео
7:35
Предсказание Матроны Московской начало сбываться
7:15
«Буран» возвращается в Москву — видео
6:55
«Я ничего не скрываю» — Трамп о беседах с Путиным
6:39
Кот Волочковой на страже «носков года» таинственного возлюбленного балерины
6:20
Роберт Де Ниро признался, почему не пародирует Дональда Трампа
6:01
Транспортники ВКС России перевозят инженерное оборудование в Хабаровский край
5:54
В Сургуте самолет совершил аварийную посадку
5:45
«Бей своих, чтоб чужие боялись!»: Россияне комментируют угрозы США Германии
5:31
Анастасия Макеева подтвердила слухи о своем замужестве
5:11
В Сирии задержаны два боевика ИГ* якобы с российскими паспортами
5:01
Дамаск — рай для сладкоежек
4:42
Диего Марадона попал в больницу с кровотечением
4:19
На украинском заводе «Карпатнефтехим» произошел пожар — видео
3:41
Скончалась супруга американского режиссера Стива Бушеми
3:05
Американка попала в ДТП из-за надетой на глаза шапки
2:35
Три человека погибли в ДТП в Волгограде
2:05
При взрыве в Париже пострадал украинский турист
1:49
Члены команды «КамАЗ-мастер» навестили в больнице болельщика из ЮАР
1:28
Серьезное ДТП в Краснодарском крае. Есть погибший

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама