Роберт Де Ниро признался, почему не пародирует Дональда Трампа

Актер Роберт Де Ниро признался, что не сможет сделать пародию на президента США Дональда Трампа из-за нехватки ряда человеческих качеств. Об этом он сказал в интервью изданию Bild.

Как отметил Де Ниро, его весьма тревожит будущее Соединенных Штатов, где главенствует Трамп. Однако именно отсутствие сочувствия мешает актеру сыграть президента США.

Роберт Де Ниро не сделал до сих пор ни одной пародии на Дональда Трампа, несмотря на то, что пока действующий президент Америки у власти — актер устраивал множественные пародии на чиновников, связанных с Трампом. И даже не обошел вниманием спецпрокурора Роберта Мюллера, работавшего по так называемому «российскому делу», сообщает телеканал РЕН.

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Ранее Пятый канал сообщил, что один из ресторанов Перу скормил актеру Роберту Де Ниро «все меню».