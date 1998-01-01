В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России

Эксперты из США рассказали о наибольшей угрозе для страны на внешнеполитической арене. По мнению специалистов, настоящим «американским кошмаром» может стать сотрудничество России и Китая.

Представители Центра национальных интересов считают большой ошибкой Вашингтона поверхностное отношение к укрепляющемуся союзу Пекина и Москвы, сообщает National Interest. Издание подчеркивает, что в настоящее время американская сторона утратила выгодную некогда позицию, при которой ее отношения с каждой из стран были намного лучше, чем отношения между самими Россией и Китаем.

При этом аналитики США длительное время не рассматривали всерьез перспективу плотного российско-китайского сотрудничества, одновременно совершая шаги, которые только подталкивали Москву и Пекин к более близкой дружбе. Теперь же США не знают, «как ответить на такое сближение», которое сами считают «сложнейшим вопросом» для себя.

Тем временем отношения России и Китая действительно становятся не просто взаимовыгодными, но и почти дружескими. Ранее Пятый канал сообщал, что китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом.