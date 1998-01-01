Шокирующее видео: волк полностью заглотил голову девушки (18+)

Жуткий видеоролик, на котором волк заглатывает голову девушки, был опубликован на портале LiveLeak 12 января.

Зрители были поражены храбростью девушки, которая не побоялась оказаться в пасти хищника. Многие недовольны, что запись обрывается на середине. Пользователи интересуются, что произошло с девушкой дальше.

Обстоятельства съемки не уточняются. Судя по всему — это трюк, однако выполнен он явно не в цирке. Зрители надеются, что за опасными маневрами кто-то наблюдал и обеспечивал безопасность девушки.

Ранее Пятый канал показал видео, на котором тюлень-сивуч пытается ограбить машину с рыбой. Морское млекопитающее вылезло на камчатский берег и нагрянуло в местный рыбозавод за пропитанием.