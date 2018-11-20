На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом

На Украине назвали опасным возможное избрание актера Владимира Зеленского на пост президента. Такое мнение озвучил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению Погребинского, люди, похожие на Зеленского, представляют опасность, занимая политические посты. Причиной этому становятся особенности их характера.

— Они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов, — рассказывает эксперт.

Упомянутый интриган в окружении актера и шоумена, по словам специалиста, есть. Причем интриган этот опытный и способный вести «двойную, тройную, четверную игру». Никакого конкретного имени Погребинский не назвал, но многие предполагают, что неопытного в политических вопросах Зеленского через предвыборную гонку буквально за руку ведет другой кандидат — Юлия Тимошенко.

Однако большинство украинцев не предполагает, что победа может достаться внезапно подавшемуся во власть актеру. Даже поддерживающие его жители страны говорят об этом с улыбкой, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какой лозунг Владимир Зеленский выбрал для своей предвыборной кампании.