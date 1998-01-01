Четыре человека погибли в результате стрельбы в Башкортостане

Четыре человека стали жертвами стрельбы в селе Учалы, республики Башкортостан, 13 января. Как стало известно Пятому каналу, еще один человек получил ранение.

Что стало причиной происшествия пока неизвестно. Не сообщается также о личности стрелка.

На месте ЧП работают правоохранители.

Информация уточняется.

Ранее Пятый канал публиковал кадры с места покушения на главу руководителя Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльжаркиева. В результате атаки неизвестных пострадали три человека, позже двое — скончались в больнице. в больнице.