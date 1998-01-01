Бари Алибасов: «И кто будет сидеть в худсовете, Билан?»

В эту среду мир российского шоу-бизнеса буквально взорвался! Дима Билан высказался за цензуру в музыке. В последнее время мы привыкли, что современные исполнители плевать хотели на правила приличия и нормативную лексику. Мат со сцены, шокирующее поведение, никаких рамок и границ. И вдруг такое откровение!

Неужели сами звезды наконец-то стали задумываться о том, что они несут в массы? Или это очередной хитрый пиар-ход? Ведь страна уже проходила худсоветы, которые пресекали на корню любую индивидуальность и многим будущим легендам приходилось ох как нелегко. А может это выход в лабиринте творческой вседозволенности?

Взрослея вместе со своими фанатками, из покорителя девичьих сердец плавно превращаться в звезду ретро-вечеринок. Еще на прошлой неделе казалось, что ночной хулиган идет проторенной дорогой всех исполнителей начала двухтысячных. На этой выяснилось — все еще хуже. Дима Билан повзрослел не по годам и предложил воскресить цензуру.

— Маломальская цензура в этом перевернутом слегка мире, наверное, необходима, то есть я все равно не беру на себя эту ответственность — тащить за собой эволюцию человека, — заявил артист.

Как обычно бывает в таких случаях, профессиональное сообщество раскололось. Эдита Пьеха, например, своего цензора сегодня вспоминает с легкой улыбкой.

— Этот джазовый ансамбль, который пропагандирует чуждое Советскому Союзу искусство, расформировать, а эту кабацкую певичку выстирать по самое декольте, — приводит его слова певица.

Если бы не настойчивость Эдиты Станиславовны, ее ансамбль «Дружба» так и не узнала бы страна. Как ни странно, сегодня легенда советской сцены с Биланом солидарна.

— Должны быть именно худсоветы, которые бы оценивали и говорили: «Ребята — это хорошо, а это — плохо. Над этим надо поработать, до встречи через полгода».

Еще один корифей отечественной эстрады, тоже страдавший от цензуры, но славу получивший во времена вседозволенности, выступил со встречным предложением — на ближайшем возрожденном Биланом худсовете оценить его высокохудожественный свист.

— И кто будет сидеть в худсовете, Билан? Я с удовольствием выйду на сцену и жопой просвищу ему его песни, парочку песен, — сокрушается знаменитый продюсер.

Вспоминая, что творилось на ТВ во времена расцвета детища Алибасова, группы «НА-НА», ход мыслей Билана становится понятен. Впрочем, с тех пор изменилось многое — ограничение на показ откровенной пошлятины, а также возрастной ценз сделали свое дело.

— Сложно сказать, что у Димы на уме. Он же взрослый человек, и он заслуженный артист России. Он беспокоится о будущем нашей молодежи, наверное, так, — полагает Влад Топалов.

Вся пошлость, мат и пропаганда нехороших для подрастающего поколения занятий осела в интернете. Может быть, именно это обеспокоило переквалифицировавшегося в моралиста покорителя роялей?

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Те же нарушения табу, провокации. Ночной хулиган по ТВ в нулевых или бесчисленные реперы сегодня в интернете — разница только в стилистике.

— В советское время это было бы невозможно из-за содержания текста словесного. Что касается музыки, музыки то особой нет, — отмечает Сергей Осколков, заслуженный деятель искусств России.

Композитор Осколков с цензурой знаком очень хорошо — сам неоднократно принимал участие в пресловутых худсоветах. Специально для нас он согласился проанализировать творчество Димы Билана с точки зрения советской цензуры. Повод тоже нашелся — поборник морали совсем недавно выпустил новый клип.

— Надо сказать, что большой разницы в развитии вкуса у Димы с начала его карьеры до этого клипа не обнаруживается. Если там хулиган — ну, можно было еще, хулиган и хулиган, но вот это, на мой вкус, отвратительно.

Получается, Билан предлагает запретить сам себя. Такого способа красиво уйти на пенсию российский шоу-бизнес еще не видел.

— Первое, что должен сделать этот комитет, это запретить Диму Билана. И на этом остановиться, — считает рэпер Сергей Трущёв.

Воспользовавшись свободой слова, главной своей цели Билан добился — о нем снова заговорили. А будоражить публику даже самыми нелепыми идеями, чтобы привлечь внимание к себе, у нас не запрещено — цензуры то нет.

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