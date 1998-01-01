Нумеролог о будущем Пугачевой и Галкина: «Сложная полоса, возможно расставание»

Что угрожает союзу Пугачевой и Галкина, останется ли на пике славы Филипп Киркоров и когда выйдет замуж Анастасия Волочкова? Известный нумеролог Клара Кузденбаева ответила на эти вопросы в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

— Есть такое понятие в нумерологии, когда все цифры складываются до целого. Если взять 2019 год, сложить все цифры и довести до целого — двойку, единицу и девятку — получится тройка.

Тройка в нумерологии отвечает за талант человека, интуицию и способность к наукам. Клара Кузденбаева объясняет: это год самовыражения, он хорош для людей творческих профессий: для журналистов, писателей, артистов, художников. Но и всем остальным стоит избавиться от сомнений, ведь можно реализовать те начинания, которые были заброшены. А еще именно в 2019-м вы можете создать семью.

— Этот год хорош для любви, то есть можно выходить замуж, жениться, не сомневаться, потому что браки, заключенные в этом году, будут стабильными, гармоничными и счастливыми. А дети, рожденные в этом году, будут умными и талантливыми.

Ну а что ждет в этом году наших звезд? В первую очередь Клара Кузденбаева приоткрыла завесу тайны судьбы Примадонны. Оказывается, внешне идеальные отношения Пугачевой и Галкина под угрозой.

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— На самом деле у них расставание идет через два года. Будет достаточно конфликтная ситуация. Сложная полоса — 43,44, особенно 44 года, а это совпадает с периодом спада у Аллы Борисовны. Поэтому у них возможно расставание. Потому что когда оба партнера находятся на спаде — идет невосприятие в партнерских отношениях. Все зависит от великого терпения Примадонны.

Но Алла Пугачева столь сильна духом, что способна преодолеть все невзгоды, в том числе и в семье!

— Алла Борисовна — носитель знака власти, знака миротворца. Самое интересное, что из Аллы Пугачевой бы вышел отличный политик, потому что она носитель знака власти, знак президентов. Молча может всех людей подчинять — молчать и подчинять.

По мнению Кузденбаевой, Алла Борисовна обладает даром гипноза и могла бы не хуже Кашпировского воздействовать на людей. По словам звездного нумеролога, у звездной певицы сильные экстрасенсорные способности.

Все ждут триумфального возвращения Пугачевой на сцену в канун ее 70-летнего юбилея. Почему нумеролог настоятельно не рекомендует устраивать Примадонне гастрольный тур?

— Этот год у нее замечательный, год материального подъема, какой-то подарок хороший должна получить к Новому году Примадонна. Год замечательный, 70 лет также год хороший, но через полгода после дня рождения — с 15 октября идет спад. Спад энергетический, когда нужно обратить внимание на здоровье. Беречь себя. Поэтому по поводу гастрольного тура — мне кажется, не стоит этого.

Ну а Филипп Киркоров уже давно интригует публику своим творческим и не только союзом с диджеем Катей Гусевой. Что стоит за этим тандемом на самом деле?

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— Есть такое понятие совместимости. Самое интересное, чем примечательна программа Кати Гусевой — она донор, у нее много энергии. У Киркорова одна двойка в программе, и соответственно энергии мало; не путать это с энергичностью. А у Екатерины три двойки, она донор, она дающая энергию. Это дружеские отношения, искренние отношения. Он в ней находит именно душевные качества, которых у него не достает.

Особых перемен ни в карьере, ни в личной жизни у короля российской эстрады в этом году не будет.

— Самое интересное, что у него нет удачи, так же как и у Аллы Пугачевой. Только благодаря своему труду, только благодаря своему таланту — он достиг успеха.

2018 год для Анастасии Волочковой вышел насыщенным, но в основном скандалами, интригами и судами. Ну и, конечно, фотографиями и высказываниями на грани фола. Чем будет шокировать публику балерина в наступившем году?

— Но после дня рождения все у нее поменяется к лучшему. Кстати, у нее идет год славы, успеха, популярности. Она может открыть новое дело.

Волочкова способна найти себя на неожиданном поприще и раскрыть новые таланты. И самое главное, вместо таинственных поклонников, которых она скрывает от публики, балерина может встретить настоящую любовь. Но отношения перерастут в крепкий союз, только если Волочкова перестанет доверять проходимцам и умерит собственную властность и обидчивость.

— Этот год у нее хороший для перемен в личной жизни. 43 года. 2019 год, Настя, хорош для перемен в личной жизни. Проявляй активность, потому что в этот год, 2019-й, хорошо выходить замуж. И брак будет счастливым, стабильным и гармоничным.

Давнего друга Волочковой, Николая Баскова, по прогнозам тоже ждут перемены в личной жизни. Удастся ли его постоянной спутнице Софии довести натурального блондина до ЗАГСа или ее обойдет более удачливая конкурентка?

— Мы будем в 2019 году много слышать о том, что Коля хочет жениться. Может и жениться, если София проявит свою хитрость и не перестанет ревновать, потому что ревность ей присуща. Рождение детей у Николая Баскова написано в 46 лет.

Но Клара Кузденбаева уверяет — на самом деле Басков не стремится завести семью. Он рожден не для тихого домашнего очага, а для сцены. А каким на самом деле будет наступивший год для звезд шоу-бизнеса — вы узнаете в программе «Светская хроника».

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