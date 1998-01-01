Нумеролог о будущем Пугачевой и Галкина: «Сложная полоса, возможно расставание»

, 7:28 Видео 142

Клара Куздебнаева рассказала «Светской хронике», что ждет звезд отечественной эстрады в 2019 году.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Пятый канал

Что угрожает союзу Пугачевой и Галкина, останется ли на пике славы Филипп Киркоров и когда выйдет замуж Анастасия Волочкова? Известный нумеролог Клара Кузденбаева ответила на эти вопросы в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

— Есть такое понятие в нумерологии, когда все цифры складываются до целого. Если взять 2019 год, сложить все цифры и довести до целого — двойку, единицу и девятку — получится тройка.

Тройка в нумерологии отвечает за талант человека, интуицию и способность к наукам. Клара Кузденбаева объясняет: это год самовыражения, он хорош для людей творческих профессий: для журналистов, писателей, артистов, художников. Но и всем остальным стоит избавиться от сомнений, ведь можно реализовать те начинания, которые были заброшены. А еще именно в 2019-м вы можете создать семью.

— Этот год хорош для любви, то есть можно выходить замуж, жениться, не сомневаться, потому что браки, заключенные в этом году, будут стабильными, гармоничными и счастливыми. А дети, рожденные в этом году, будут умными и талантливыми.

Ну а что ждет в этом году наших звезд? В первую очередь Клара Кузденбаева приоткрыла завесу тайны судьбы Примадонны. Оказывается, внешне идеальные отношения Пугачевой и Галкина под угрозой.

Читайте также

Пугачева завершила сольную карьеру из-за Муслима Магомаева

— На самом деле у них расставание идет через два года. Будет достаточно конфликтная ситуация. Сложная полоса — 43,44, особенно 44 года, а это совпадает с периодом спада у Аллы Борисовны. Поэтому у них возможно расставание. Потому что когда оба партнера находятся на спаде — идет невосприятие в партнерских отношениях. Все зависит от великого терпения Примадонны.

Но Алла Пугачева столь сильна духом, что способна преодолеть все невзгоды, в том числе и в семье!

— Алла Борисовна — носитель знака власти, знака миротворца. Самое интересное, что из Аллы Пугачевой бы вышел отличный политик, потому что она носитель знака власти, знак президентов. Молча может всех людей подчинять — молчать и подчинять.

По мнению Кузденбаевой, Алла Борисовна обладает даром гипноза и могла бы не хуже Кашпировского воздействовать на людей. По словам звездного нумеролога, у звездной певицы сильные экстрасенсорные способности.

Все ждут триумфального возвращения Пугачевой на сцену в канун ее 70-летнего юбилея. Почему нумеролог настоятельно не рекомендует устраивать Примадонне гастрольный тур?

— Этот год у нее замечательный, год материального подъема, какой-то подарок хороший должна получить к Новому году Примадонна. Год замечательный, 70 лет также год хороший, но через полгода после дня рождения — с 15 октября идет спад. Спад энергетический, когда нужно обратить внимание на здоровье. Беречь себя. Поэтому по поводу гастрольного тура — мне кажется, не стоит этого.

Ну а Филипп Киркоров уже давно интригует публику своим творческим и не только союзом с диджеем Катей Гусевой. Что стоит за этим тандемом на самом деле?

Читайте также

Максима Галкина отругала собственная дочь и соцсети встали на ее сторону

— Есть такое понятие совместимости. Самое интересное, чем примечательна программа Кати Гусевой — она донор, у нее много энергии. У Киркорова одна двойка в программе, и соответственно энергии мало; не путать это с энергичностью. А у Екатерины три двойки, она донор, она дающая энергию. Это дружеские отношения, искренние отношения. Он в ней находит именно душевные качества, которых у него не достает.

Особых перемен ни в карьере, ни в личной жизни у короля российской эстрады в этом году не будет.

— Самое интересное, что у него нет удачи, так же как и у Аллы Пугачевой. Только благодаря своему труду, только благодаря своему таланту — он достиг успеха.

2018 год для Анастасии Волочковой вышел насыщенным, но в основном скандалами, интригами и судами. Ну и, конечно, фотографиями и высказываниями на грани фола. Чем будет шокировать публику балерина в наступившем году?

— Но после дня рождения все у нее поменяется к лучшему. Кстати, у нее идет год славы, успеха, популярности. Она может открыть новое дело.

Волочкова способна найти себя на неожиданном поприще и раскрыть новые таланты. И самое главное, вместо таинственных поклонников, которых она скрывает от публики, балерина может встретить настоящую любовь. Но отношения перерастут в крепкий союз, только если Волочкова перестанет доверять проходимцам и умерит собственную властность и обидчивость.

— Этот год у нее хороший для перемен в личной жизни. 43 года. 2019 год, Настя, хорош для перемен в личной жизни. Проявляй активность, потому что в этот год, 2019-й, хорошо выходить замуж. И брак будет счастливым, стабильным и гармоничным.

Давнего друга Волочковой, Николая Баскова, по прогнозам тоже ждут перемены в личной жизни. Удастся ли его постоянной спутнице Софии довести натурального блондина до ЗАГСа или ее обойдет более удачливая конкурентка?

— Мы будем в 2019 году много слышать о том, что Коля хочет жениться. Может и жениться, если София проявит свою хитрость и не перестанет ревновать, потому что ревность ей присуща. Рождение детей у Николая Баскова написано в 46 лет.

Но Клара Кузденбаева уверяет — на самом деле Басков не стремится завести семью. Он рожден не для тихого домашнего очага, а для сцены. А каким на самом деле будет наступивший год для звезд шоу-бизнеса — вы узнаете в программе «Светская хроника».

«У Марата есть враги» — ранее Пятый канал рассказывал, что экс-жена Марата Башарова вновь вступилась за актера.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

8:44
Подрядчик космодрома «Восточный» Антон Новиков арестован за мошенничество
8:31
На Украине усиленно готовятся к конкурсу «Евровидение-2019»
8:16
В полиции прокомментировали пышные похороны криминального авторитета в Амурске
8:01
Уж лучше вы к нам: Рогозин рассказал, что готов принять главу NASA в России
7:55
Фото полуголой Бузовой навевает мысли о кузовном ремонте
7:43
В Якутии из-за морозов экстренные службы работают в усиленном режиме
7:35
На Камчатке ждут шторм с десятиметровыми волнами
7:28
Нумеролог о будущем Пугачевой и Галкина: «Сложная полоса, возможно расставание»
7:20
В России вступили в силу новые таможенные правила — как это работает?
7:13
Онкобольной малыш из Иркутской области, о котором рассказывали Путину, умер
7:08
Удобненько: В сети становится вирусным видео, на котором отец тащит дочь по полу
7:01
«История из серии «Бонни и Клайд» — как молодой Витас жену украл
6:51
«Космос в помощь»: На Украине нашли способ провести суда по Азовскому морю
6:38
Видео: в UFC назвали лучшего бойца 2018 года
6:19
После своей смерти Солнце станет алмазом
6:01
Рождество по-бразильски: Чемпиона мира по фридайвингу ранили ножом и ограбили
5:52
Под Дамаском заработала линия сборки легковых автомобилей
5:39
Стасу Садальскому лучше не попадаться на глаза полицейским — фото
5:25
Мы не одни во Вселенной! В космосе услышали повторяющийся радиосигнал
5:13
Смерть от гриппа — Кому нужен такой героизм?

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама