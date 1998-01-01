Жуткие подробности стрельбы в Башкирии, где погибли четыре человека

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По предварительной информации, нетрезвый мужчина открыл огонь по своим соседям и сотруднику полиции.

Фото: Вконтакте

Стали известны подробности стрельбы с четырьмя жертвами в селе Учалы, республики Башкортостан, 13 января.

Как стало известно Пятому каналу, житель села возвращался домой на такси из увеселительного заведения. Попросил таксиста подождать, пока он сходит за деньгами, чтобы расплатиться за поездку. Не обнаружив в доме супругу, агрессор взял ружье и открыл огонь по автомобилю такси. Водителю удалось уехать.

Тогда разгоряченный алкоголем мужчина пошел в соседний дом и стал ломать дверь. На крик выбежала хозяйка, которой он выстрелил в шею. Женщина скончалась на месте. Ее супруга неадекватный сосед ранил в кисть правой руки.

Затем мужчина выбежал на улицу, где заметил жену, и погнался за ней. На шум вышел майор полиции, который жил неподалеку. Агрессор ранил его в бедро. Правоохранитель скончался по пути в больницу.

Мужчина догнал супругу в конце улицы и убил.

Когда полицейские приехали на место трагедии, то обнаружили предполагаемого преступника мертвым в недостроенном коттедже.

Вконтакте

Сейчас правоохранители выясняют все подробности этого инцидента.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивные кадры с места покушения на главу республиканского ЦПЭ в Ингушетии.

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