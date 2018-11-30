Тарзан выложил пикантное видео с участием Королевой и ее подруги

Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, известный публике под псевдонимом Тарзан, опубликовал пикантное видео с участием своей супруги. Запись появилась на странице мужчины в Instagram.

— Стихия… Попал в небольшое сисятрясение, — подписал ролик Тарзан.

В кадре, судя по всему, его супруга вместе с еще одной девушкой запечатлены на пляже в открытых купальниках. Подруги задорно подергивают плечами, отчего у обеих трясется грудь — этот процесс и стал «основным сюжетом» ролика. Однако пикантные подробности зимних каникул Сергея и Наташи оказались любопытны далеко не всем. Как оказалось, многие пользователи совсем не хотели видеть ничего подобного.

— А как это заболевание называется, чтоб так трясти и все выставлять напоказ?

— Лучше бы чаек своих снимал на пляже.

— И это надо выкладывать! — возмутились подписчики.

Примечательно, что чаще всего недовольными такой публикацией оставались девушки. А вот мужчины с удовольствием наблюдали за происходящим. Одного из пользователей вид «сисятрясения» вдохновил настолько, что он посвятил стихи этому необычному природному явлению.

— Так рождаются цунами — эпицентр налицо!

Волны аж в 12 баллов! Нам, ребята, повезло!

Эта буйная стихия нас обходит стороной –

Так Серега прикольнулся над тобой и надо мной, — продекламировал подписчик в комментариях.

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