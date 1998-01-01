Эксперт назвал отличия нового «Удава» от легендарного пистолета Макарова

, 13:25 Интервью 133

Военный обозреватель «Комсомольской правды» прокомментировал информацию о запуске серийного производства нового вооружения.

Фото, видео: Пятый канал, kalashnikov.ru @Михаил Дегтярёв

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец прокомментировал информацию о запуске серийного производства нового пистолета, который призван заменить легендарный пистолет Макарова. В интервью эксперт рассказал, в чем основные отличия нового «Удава» от легендарного пистолета.

По словам эксперта, разговоры о замене пистолета Макарова ведутся уже около трех лет. Тем не менее преемник до сих пор не принят на вооружение. Вопрос о серийном производстве пистолета также до конца не решен.

Отправить оружие на массовое производство очень хотят конструкторы, ведь новый «Удав» обладает блестящими характеристиками по всем параметрам. В своем интервью Баранец похвалил пистолет за его дизайн, вес, увеличенный боеприпас и усиленный патрон.

— Ему придали современный дизайн. Самой яркой особенностью этого пистолета является то, что у него не девять, а 18 патронов — боеприпас увеличен вдвое. Усилен и патрон. С расстояния 50 метров во время эксперимента удар пробивал бронежилет третьего класса, чего не удавалось ПМ, — рассказал военный обозреватель.

Ранее Пятый канал рассказал, что серийное производство новейшего пистолета для Минобороны стартует уже в этом году. Межведомственная комиссия, отвечающая за присвоение литеры О1, которая разрешает серийное производство, завершит работу в марте 2019 года. Сейчас решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс.

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