Охрана, не спи: во время новогодних праздников обокрали СПбГУ

Корпус Санкт-Петербургского государственного университета, расположенный на Васильевском острове, лишился части техники. С кафедры агрохимии украли два ноутбука, съемный жесткий диск, магнитофон, микрофон, видеокамеру и несколько дисков.

О краже стало известно 12 января после сообщения старшего смены охраны. Он сообщил, что сотрудники СПбГУ обнаружили в кабинете пропажу оборудования. Персонал утверждает, что дверь была закрыта еще 10 января, и за два дня на кафедре никто из них не появлялся.

Чтобы следить за безопасностью, в здании университета установлены камеры. Кроме того, за порядком следит охрана. Тем не менее, воришкам удалось незаметно проникнуть в корпус и совершить кражу.

Следов постороннего присутствия в помещении не обнаружили: окна и двери оказались без повреждений. Материальный ущерб устанавливается.

Ранее Пятый канал рассказывал о пропаже двуглавого орла с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади. Таинственное исчезновение заметили патрульные при обходе площади вечером 9 января. Позже выяснилось, что декоративный элемент был ранее специально демонтирован для восстановительных работ.