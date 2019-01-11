Названа причина гибели фигуриста Дениса Тена

Судмедэксперт Азиз Ибрахимов назвал причину смерти 25-летнего фигуриста Дениса Тена. Бронзового призера сочинской олимпиады зарезали прямо в центре Алма-Аты. По словам специалиста, спортсмен умер из-за кровопотери после нанесения двух колото-резаных ран. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

— В ходе проведения экспертизы у Дениса Тена были установлены две колото-резаные раны. У него был отек мозга, малокровие внутренних органов. Смерть была зафиксирована в 17.30, — рассказал эксперт.

Ибрахимов отметил, что Тен потерял слишком много крови, однако при подобном ранении была вероятность выжить.

В суде также выступил эксперт-криминалист Артем Курбангалиев, который обнародовал результаты медико-криминалистической экспертизы. По словам специалиста, у фигуриста было два колото-резаных ранения: длиной в девять и четыре сантиметра.

— Такое ранение, которое было у Дениса Тена, мог нанести человек, находившийся сзади него, и человек, стоящий справа. Однако предположу: если нанести такую рану спереди, то человек должен быть левшой. Удар сзади мог нанести правша, — приводит слова Курбангалиева Sputnik Казахстан.

Бронзовый призер сочинской олимпиады Денис Тен скончался после удара ножом. Спортсмен подходил к своему автомобилю, когда увидел двоих злоумышленников, снимающих зеркала с машины. Он попытался их остановить, но преступники были вооружены. Ножевое ранение в ногу стало роковым для Дениса. С большой потерей крови фигуриста доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. На данный момент уже удалось задержать двух подозреваемых в преступлении. По имеющейся информации, одного из них зовут Нуралы Киясов, а второго — Арман Кудайбергенов.