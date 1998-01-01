Белорусская оппозиция выступила против российских телеканалов

В Белоруссии выступили против российских телеканалов. В заявлении, опубликованном на сайте политической организации БНФ говорится, что в СМИ «разжигают межнациональную вражду и являются средствами ведения информационной войны».

Националисты потребовали ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами на белорусском языке или сбалансированным набором передач иностранного производства.

— Пока значительная часть белорусов не пользуется белорусским языком, смотрит российские телеканалы, живет в российском языковом пространстве — всегда будет опасность того, что сюда придут российские танки, — говорится в заявлении.

Ранее президент союзной республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию «будут пробовать на зуб».