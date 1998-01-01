Белорусская оппозиция выступила против российских телеканалов

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Представители партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) потребовали ограничить СМИ, ведущие трансляцию на русском языке.

Фото: wikipedia.org

В Белоруссии выступили против российских телеканалов. В заявлении, опубликованном на сайте политической организации БНФ говорится, что в СМИ «разжигают межнациональную вражду и являются средствами ведения информационной войны».

Националисты потребовали ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами на белорусском языке или сбалансированным набором передач иностранного производства.

Пока значительная часть белорусов не пользуется белорусским языком, смотрит российские телеканалы, живет в российском языковом пространстве — всегда будет опасность того, что сюда придут российские танки, — говорится в заявлении.

Ранее президент союзной республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию «будут пробовать на зуб».

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