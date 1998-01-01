Лукашенко заявил, что Белоруссию «будут пробовать на зуб»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 11 января, сделал заявление о том, что ближайшие пару лет станут нелегкими для страны, потому что ее будут «очень сильно пробовать на зуб» в плане сохранения независимости.
Президент Белоруссии добавил, что необходимо быть готовыми достойно ответить на подобные вопросы.
В середине декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что тема интеграции России и Белоруссии в едином государстве на повестке дня не стоит и не обсуждается.
Ранее Пятый канал сообщил, что в МИДе прокомментировали слова Лукашенко о «потере союзника».