Лукашенко заявил, что Белоруссию «будут пробовать на зуб»

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Глава Белоруссии считает, что ближайшие годы станут трудными для страны в плане сохранения независимости.

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 11 января, сделал заявление о том, что ближайшие пару лет станут нелегкими для страны, потому что ее будут «очень сильно пробовать на зуб» в плане сохранения независимости.

Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. В эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим, — цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии добавил, что необходимо быть готовыми достойно ответить на подобные вопросы.

В середине декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что тема интеграции России и Белоруссии в едином государстве на повестке дня не стоит и не обсуждается.

Ранее Пятый канал сообщил, что в МИДе прокомментировали слова Лукашенко о «потере союзника».

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