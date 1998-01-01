«Бежал и стрелял»: Таксист едва не стал четвертой жертвой убийцы из Башкирии

, 16:56 Эксклюзивное интервью 45

Мужчина рассказал, как чудом спасся от стрелка из села Учалы.

Фото, видео: Пятый канал

Водитель такси рассказал подробности трагической ночи в поселке Учалы, республики Башкортостан, 13 января, когда нетрезвый мужчина расстрелял четырех человек. Выжить удалось только одному, он сейчас находится в больнице.

По словам таксиста, он подвез мужчину к его дому, но у того не оказалось денег для оплаты. Оставив в залог телефон, его пассажир отправился в дом.

— Он мне говорит денег рассчитаться нет, оставил телефон. Минут через пять выбегает жена, рука в крови. Мне говорит — зачем вы его привезли. Начал разворачиваться, увидел на крыльце мужчину с ружьем. Он стрельнул мне в переднее колесо, попал в диск. Потом бежал и стрелял в машину, — рассказал мужчина.

Видимо, решив, что от погони не удастся уйти. Водитель принял решение выбежать из автомобиля.

— Я выскочил из машины и побежал. Куда бежал сам не знаю. Смотрю сзади его нет, вызвал полицию. Я вышел на дорогу, через несколько минут приехала полиция, — рассказал чудом спасшийся мужчина.

Ранее Пятый канал рассказывал подробности этой жуткой истории. Не сумев догнать таксиста, мужчина в поисках супруги отправился в дом соседей, где убил хозяйку и ранил ее супруга. Затем вышел на улицу и вновь погнался за женой. Услышав шум, из своего дома вышел полицейский, агрессор ранил его в ногу, позже правоохранитель скончался в машине скорой помощи. В конце улицы мужчина догнал жену и застрелил. Пятый канал публиковал фото предполагаемого убийцы и его супруги.

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