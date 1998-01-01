Завершена эвакуация самолета, выкатившегося за пределы ВПП в Шереметьево

Спасательные работы по эвакуации самолета Smart Wings завершены. ВПП открыта для посадки и взлета воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево. Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее Пятый канал сообщал, что пассажирский самолет, вылетавший в Прагу из аэропорта Шереметьево, сошел со взлетно-посадочной полосы во время разгона, 13 января. Некоторые рейсы были перенаправлены на запасной аэропорт Домодедово. Пятый канал публиковал видео с места ЧП.