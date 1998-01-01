Ранее Пятый канал сообщал, что пассажирский самолет, вылетавший в Прагу из аэропорта Шереметьево, сошел со взлетно-посадочной полосы во время разгона, 13 января. Некоторые рейсы были перенаправлены на запасной аэропорт Домодедово. Пятый канал публиковал видео с места ЧП.
Завершена эвакуация самолета, выкатившегося за пределы ВПП в Шереметьево
Сегодня, 17:34 Происшествия Эксклюзивное фото 593
В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме.
Фото: Пятый канал
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