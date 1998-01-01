Двойной залп золотом: Российские биатлонисты выиграли обе эстафетные гонки

, 12:09 Видео 32

Впервые с 2006 года спортсмены выиграли эстафеты этапа Кубка мира среди мужчин и женщин.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Золотой дубль впервые за 13 лет. Российские биатлонисты принимают поздравления и празднуют сенсационную победу. Мужская и женская команды завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Женскую гонку российской сборной завершала Екатерина Юрлова-Перхт.

А в заключительном этапе мужской эстафеты у Российской сборной первым на финиш пришел Александр Логинов. Впереди у спортсменов вторая часть сезона. Уже в среду стартует очередной этам Кубка Мира в немецком Рупольдинге.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что биатлонист Антон Шипулин может стать депутатом Госдумы.

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