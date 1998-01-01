Двойной залп золотом: Российские биатлонисты выиграли обе эстафетные гонки

Золотой дубль впервые за 13 лет. Российские биатлонисты принимают поздравления и празднуют сенсационную победу. Мужская и женская команды завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Женскую гонку российской сборной завершала Екатерина Юрлова-Перхт.

А в заключительном этапе мужской эстафеты у Российской сборной первым на финиш пришел Александр Логинов. Впереди у спортсменов вторая часть сезона. Уже в среду стартует очередной этам Кубка Мира в немецком Рупольдинге.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что биатлонист Антон Шипулин может стать депутатом Госдумы.