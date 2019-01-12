Биатлонист Антон Шипулин может стать депутатом Госдумы

, 18:04 71

Появилась информация, что олимпийский чемпион якобы хочет попробовать себя на новом поприще.

Фото: Instagram @anton_shipulin

Российский биатлонист Антон Шипулин завершил спортивную карьеру и планирует попробовать себя на новом поприще. Олимпийский чемпион собирается баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 в Свердловской области. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на информированный источник.

Организатором кампании биатлониста может стать вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько. В разговоре с URA.RU Бидонько сообщил, что пока решение о выдвижении кандидата от округа не принято, но если Шипулин покажет лучшие результаты по социологии, то кандидатом станет он.

Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевом Шипулин катается на лыжах. О совместной прогулке политик сообщил в своем Instagram.

Ранее Антон Шипулин объяснил причины завершения спортивной карьеры. Он признался, что не может найти в себе мотивации двигаться дальше. Постоянные провокации и беспрецедентное давление на команду вынудили его бросить спорт.

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