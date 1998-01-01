Первое видео с места взрыва газа в Ростовской области

В результате взрыва газа в городе Шахты в Ростовской области спасено шесть человек, включая одного грудного малыша. Один человек погиб.

На месте продолжают работать спасатели. Под завалами могут находиться до семи человек. Для более, чем сотни жителей подъезда организован пункт временного содержания.

Предварительно, взрыв газа произошел на девятом этаже. Как заявили в штабе по ликвидации последствий, теракт исключен.

Как сообщал ранее Пятый канал, взрыв бытового газа произошел ранним утром в понедельник, 14 января, в 6.18.