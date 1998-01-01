МЧС: под завалами в Шахтах может находиться ребенок

Экстренные службы, которые работают на месте обрушения подъезда в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщили, что среди шести человек, поиск которых продолжается может находиться ребенок.

Спасатели уверяют, что есть выжившие, но пока их не достать. В момент написания материала удалось спасти еще двоих из шести.

Сообщается, что дом отключен в настоящее время также от теплоснабжения. В ближайшее время будут отключены еще десять домов приблизительно на три часа.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл на место происшествия. Замглавы города Павел Стуров заверил, что медицинских препаратов для лечения пострадавших достаточно.

— Ситуация под контролем. У нас есть все необходимое. Наши медики справляются. Помощь федеральных медучреждений пока не требуется, — сообщил Павел Стуров.

Как сообщал ранее Пятый канал, для более чем сотни эвакуированных жильцов дома оборудован пункт временного размещения.

По последним данным в результате ЧП погиб один человек.