МЧС: под завалами в Шахтах может находиться ребенок

, 8:26 295

Экстренными службами ведется поиск шести человек.

Фото: Пятый канал

Тема:
Взрыв газа в Шахтах 7

Экстренные службы, которые работают на месте обрушения подъезда в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщили, что среди шести человек, поиск которых продолжается может находиться ребенок.

Спасатели уверяют, что есть выжившие, но пока их не достать. В момент написания материала удалось спасти еще двоих из шести.

Сообщается, что дом отключен в настоящее время также от теплоснабжения. В ближайшее время будут отключены еще десять домов приблизительно на три часа.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл на место происшествия. Замглавы города Павел Стуров заверил, что медицинских препаратов для лечения пострадавших достаточно.

— Ситуация под контролем. У нас есть все необходимое. Наши медики справляются. Помощь федеральных медучреждений пока не требуется, — сообщил Павел Стуров.

Как сообщал ранее Пятый канал, для более чем сотни эвакуированных жильцов дома оборудован пункт временного размещения.

По последним данным в результате ЧП погиб один человек

Тема:
Взрыв газа в Шахтах 7
14 янв
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Ростовской области
14 янв
Первое видео с места взрыва газа в Ростовской области
14 янв
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростовской области
14 янв
Под завалами после частичного обрушения подъезда в Шахтах могут находиться трое
14 янв
Два этажа обрушились в результате хлопка газа в Ростовской области
14 янв
Хлопок газа произошел в многоэтажке в Ростовской области

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

9:48
В аэропорту Тюмени задымился самолет авиакомпании UTair
9:33
Алиса Аршавина: Меня и дочки в жизни Андрея будто не было
9:13
Космический корабль Dragon успешно приводнился у берегов Мексики
8:57
В Казахстане выявлена ячейка террористов, готовивших взрывы в Алма-Ате
8:56
«Томос-тур» Порошенко довел до слез пользователей сети и экспертов
8:48
США хочет ослабить влияние России в Арктике
8:43
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Ростовской области
8:34
Роза Сябитова рассказала о «мужчине для жизни» на примере Марата Башарова
8:26
МЧС: под завалами в Шахтах может находиться ребенок
8:16
«Слишком капризная»: с беременной Меган Маркл отказываются работать телохранители
8:10
Гуманитарную помощь доставили российские военные в Алеппо
8:04
МИД ФРГ назвал провокацией письма посла США немецким кампаниям
7:51
Найден речевой самописец разбившегося у берегов Индонезии «Боинга 737»
7:44
Первое видео с места взрыва газа в Ростовской области
7:36
«Англичанин рядом плавает» — Лолита обратилась к поклонникам из проруби
7:33
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростовской области
7:28
В Забайкальском крае сгорел многоквартирный дом
7:18
Под завалами после частичного обрушения подъезда в Шахтах могут находиться трое
7:11
Пять часов врачи спасали жизнь мэра Гданьска после нападения
6:59
Два этажа обрушились в результате хлопка газа в Ростовской области

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Ростовской области

сегодня

Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростовской области

сегодня

Под завалами после частичного обрушения подъезда в Шахтах могут находиться трое

сегодня

Два этажа обрушились в результате хлопка газа в Ростовской области

сегодня

Хлопок газа произошел в многоэтажке в Ростовской области

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама