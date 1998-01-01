Рэпер Влади из «Касты» искал развязную девку, а нашел жену

Ростовский рэпер Владислав Лешкевич, более известный под псевдонимом Влади, солист хип-хоп группы «Каста» встретил свою будущую жену во время поиска «похожей на потаскуху девушки» для съемок клипа. Первое знакомство произошло на кастинге в Минске, где снимался ролик на песню «Встреча». Об этом стало известно из интервью в шоу «Импровизация».

Instagram @vlady.pro

— Я приехала на кастинг и увидела Влади. Однако мне сказали, что я не подхожу на роль развязной девки. Я расстроилась, но зашла на сайт группы и написала письмо Владу, — пояснила Виталия.

Instagram @vitaliya_gospodarik

Тогда хип-хоп исполнитель попросил режиссера дать девушке второй шанс и взять ее на съемки. После этого у них и завязались отношения, а через год молодые люди поженились. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей трех и шести лет.

Instagram @vitaliya_gospodarik

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