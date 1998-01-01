Рэпер Влади из «Касты» искал развязную девку, а нашел жену

Ростовский рэпер Владислав Лешкевич, более известный под псевдонимом Влади, солист хип-хоп группы «Каста» встретил свою будущую жену во время поиска «похожей на потаскуху девушки» для съемок клипа. Первое знакомство произошло на кастинге в Минске, где снимался ролик на песню «Встреча». Об этом стало известно из интервью в шоу «Импровизация».
Тогда хип-хоп исполнитель попросил режиссера дать девушке второй шанс и взять ее на съемки. После этого у них и завязались отношения, а через год молодые люди поженились. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей трех и шести лет.
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