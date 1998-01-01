«Хорошо горит!»: Мажорки сожгли российский флаг и похвастались этим в Instagram

Две девушки записали на видео момент сожжения российского флага на костре, а затем выложили этот ролик в Instagram, решив таким образом «пошутить». Об этом сообщает URA.RU. При этом на кадрах видно, что, пока одна из них бросает триколор в костер, другая комментирует: «Ох! Хорошо горит!»

По данным информагентства «ИНФО-РМ», героинями видео являются жительницы Саранска — 21-летняя Софья и 23-летняя Валерия. Их аккаунты в Instagram, где изначально был размещен ролик, сейчас недоступны.

После того, как видео начало распространяться по соцсетям и собирать негативные комментарии о неадекватном поведении мажорок, девушки заявили, что они попросту сжигали старые и вещи и не собирались надругаться над российским символом.

Между тем, согласно статье уголовного кодекса РФ «надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», за такую выходку им может грозить ограничение свободы на срок до одного года.

Ранее Пятый канал сообщал, что организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею забыли вставить флаг России в проморолик.