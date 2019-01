Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Ванкувере не вставили флаг России в видеородик, посвященный болельщикам по всему миру.

Пиар-служба турнира поблагодарила в Twitter телезрителей, жителей Ванкувера и болельщиков на трибунах за поддержку и активность при проведении соревнований.

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/TDws7Q5ZwJ