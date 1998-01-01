Фото: Установлена личность погибшей при взрыве газа в Ростовской области

Жертвой трагедии в городе Шахты стала 31-летняя Виктория Ларикова. Ее муж и двухлетняя дочь числятся в списке пострадавших. Семья жила в квартире на девятом этаже, где утром 14 января прогремел мощный взрыв, сообщает KP.RU.

Начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко подтвердил, что в результате взрыва газа полностью разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Всего пострадало 12 человек, судьба четырех жильцов дома остается неизвестной.

По официальной версии в квартире № 71 взорвался газовый баллон. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов семь человек, среди них — женщина с маленьким ребенком. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательные работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Ростовской области.