Фото: Установлена личность погибшей при взрыве газа в Ростовской области

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В результате частичного обрушения подъезда на улице Хабарова в городе Шахты погибла молодая мать.

Фото, видео: Соцсети, Пятый канал

Тема:
Взрыв газа в Шахтах 10

Жертвой трагедии в городе Шахты стала 31-летняя Виктория Ларикова. Ее муж и двухлетняя дочь числятся в списке пострадавших. Семья жила в квартире на девятом этаже, где утром 14 января прогремел мощный взрыв, сообщает KP.RU.

Начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко подтвердил, что в результате взрыва газа полностью разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Всего пострадало 12 человек, судьба четырех жильцов дома остается неизвестной.

По официальной версии в квартире № 71 взорвался газовый баллон. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов семь человек, среди них — женщина с маленьким ребенком. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательные работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Ростовской области.

Тема:
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