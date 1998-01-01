Путин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Ростовской области

, 11:26 Видео 281

Люди должны в самое ближайшее время получить временное жилье и финансовую помощь.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв газа в Шахтах 9

Президент России Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области 14 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме этого, российский лидер поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину начать расследование причин взрыва. Ведомство, в свою очередь, уже возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи проводят выемку документов и обыски в газоснабжающей и управляющей компании.

По информации ТАСС, несколько квартир в доме на улице Хабарова, где произошел взрыв, не подлежат восстановлению.

— Несколько квартир разрушены очень основательно, восстановить их в том виде, в котором были, невозможно, — цитирует агентство главу региона Василия Голубева.

Ранее Пятый канал сообщал, что взрыв произошел на девятом этаже кирпичного дома, что привело к обрушению квартир в подъезде с девятого по седьмой этажи. В результате один человек погиб, семеро спасены, судьба еще нескольких человек устанавливается. Основной версией произошедшего является утечка газа.

Сейчас, после взрыва газа в Шахтах, в газоснабжающей и управляющей компаниях ведутся обыски. Об этом сообщают в Следственном комитете. Специалисты изымают документы.

Тема:
Взрыв газа в Шахтах 9
14 янв
«У меня шатался дом!»: Жительница соседнего здания о взрыве в Шахтах
14 янв
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Ростовской области
14 янв
МЧС: под завалами в Шахтах может находиться ребенок
14 янв
Первое видео с места взрыва газа в Ростовской области
14 янв
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростовской области
14 янв
Под завалами после частичного обрушения подъезда в Шахтах могут находиться трое
14 янв
Два этажа обрушились в результате хлопка газа в Ростовской области
14 янв
Хлопок газа произошел в многоэтажке в Ростовской области

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

12:51
Ким Кардашьян похвасталась «бриллиантовой улыбкой» за 150 тысяч долларов — фото
12:43
Экс-министр спорта Ульяновской области выдвинулся в президенты РФС
12:38
«Заминировавший» Госдуму и аэропорты в Москве задержан
12:33
Информацию о вреде алкоголя внедрять «прямо в мозг» предложили в Госдуме
12:24
МИД ФРГ: Угроза американских санкций против «Северного потока — 2» — провокация
12:14
«Хорошо горит!»: Мажорки сожгли российский флаг и похвастались этим в Instagram
12:09
Двойной залп золотом: Российские биатлонисты выиграли обе эстафетные гонки
12:01
Бывший бухгалтер «Седьмой студии» останется под арестом до 19 апреля
11:43
Фото: Старейший амурский тигр Приморья побывал на приеме у стоматолога
11:41
Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьером страны
11:26
Путин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Ростовской области
11:22
Московские аэропорты проверяют после анонимных сообщений с угрозой «минирования»
11:07
Рэпер Влади из «Касты» искал развязную девку, а нашел жену
10:55
Видео: В Приморье задержаны подозреваемые в серии грабежей
10:37
«Лопата вместо штанги»: Власти Петербурга предложили укреплять тело не в залах, а на улицах
10:26
Радикалы захватили храм канонической УПЦ на Житомирщине
10:19
Кадры с места крушения: В пригороде Тегерана разбился грузовой Boeing-707
10:00
«У меня шатался дом!»: Жительница соседнего здания о взрыве в Шахтах
9:48
В аэропорту Тюмени задымился самолет авиакомпании UTair
9:33
Алиса Аршавина: Меня и дочки в жизни Андрея будто не было

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

«У меня шатался дом!»: Жительница соседнего здания о взрыве в Шахтах

сегодня

Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Ростовской области

сегодня

МЧС: под завалами в Шахтах может находиться ребенок

сегодня

Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростовской области

сегодня

Под завалами после частичного обрушения подъезда в Шахтах могут находиться трое

сегодня

Два этажа обрушились в результате хлопка газа в Ростовской области

сегодня

Хлопок газа произошел в многоэтажке в Ростовской области

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама