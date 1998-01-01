Путин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Ростовской области

Президент России Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области 14 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме этого, российский лидер поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину начать расследование причин взрыва. Ведомство, в свою очередь, уже возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи проводят выемку документов и обыски в газоснабжающей и управляющей компании.

По информации ТАСС, несколько квартир в доме на улице Хабарова, где произошел взрыв, не подлежат восстановлению.

— Несколько квартир разрушены очень основательно, восстановить их в том виде, в котором были, невозможно , — цитирует агентство главу региона Василия Голубева.

Ранее Пятый канал сообщал, что взрыв произошел на девятом этаже кирпичного дома, что привело к обрушению квартир в подъезде с девятого по седьмой этажи. В результате один человек погиб, семеро спасены, судьба еще нескольких человек устанавливается. Основной версией произошедшего является утечка газа.

Сейчас, после взрыва газа в Шахтах, в газоснабжающей и управляющей компаниях ведутся обыски. Об этом сообщают в Следственном комитете. Специалисты изымают документы.