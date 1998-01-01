Жительница дома № 59 по Шуваловскому проспекту в Приморском районе Санкт-Петербурга рассказала о том, как около их дома забил фонтан кипятка. Все произошло днем в понедельник, 14 января. Струя кипятка, смешанная с песком и паром, была настолько мощной, что достигала высоты 14 этажа. Вся стена дома в районе прорыва, как рассказала Пятому каналу Зиновьева Наталья, залита смесью кипятка и грязи.

Досталось и припаркованным рядом машинам. По словам Натальи, их владельцам не дают эвакуировать свои авто — якобы они были припаркованы с нарушениями правил.

Во время публикации материала, скорых на месте не было. Это косвенно может говорить об отсутствии пострадавших. Как рассказала Наталья, вода продолжала вытекать наружу после инцидента — полностью ее не перекрыли.

Точно сказать, что кто-то пострадал, Наталья не смогла, но она переживает — место, где кипяток вырвался наружу, пользуется большой популярностью у собачников.

В настоящее время точных данных о причине прорыва и о пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Пятый канал публиковал видео «ржавого гейзера», забившего на северо-западе Северной Столицы.