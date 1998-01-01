Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

Российский президент Владимир Путин направил ставшему премьер-министром Армении Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Сообщается, что российский лидер выразил надежду на то, что сотрудничество между Россией и Арменией продолжится, а имеющийся диалог будет помогать укреплению союзнического взаимодействия.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в понедельник, 14 января, президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны.