Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьером страны

Президент Армении Армен Саркисян назначил на пост премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Никол Пашинян — так называемый лидер бархатной революции в Армении. С 8 мая по 16 октября 2018 года был премьер-министром страны. После он подал в отставку.

По его словам, он пошел на этот шаг, чтобы назначить внеочередные выборы в парламент. Согласно Конституции страны, после отставки премьера депутаты должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата. Если во время голосования премьер не избирается, то еще через семь дней назначаются новые выборы. В случае не избрания премьера во второй раз парламент распускается.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в конце октября депутаты парламента Армении отклонили кандидатуру Никола Пашиняна в должности премьер-министра во время первого тура голосования 24 октября.