Шварценеггер выходит замуж за звезду «Мстителей» Криса Пратта

Звезда фильма «Мстители» Крис Пратт сделал предложение дочери актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Об этом сам Пратт рассказал в Instagram.

— Дорогая Кэтрин, как я счастлив, что ты сказала «да»! Я в восторге, что женюсь на тебе, — поделился эмоциями артист, прикрепив совместное фото с девушкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chris pratt (@prattprattpratt) 13 Янв 2019 в 11:12 PST

По информации RT, роман 39-летнего Криса Пратта с 29-летней дочерью звезды боевиков начался только летом 2018 года. Но уже за такое короткое время пара решила, что хочет связать свои жизни узами брака. До этого актер встречался с коллегой по сцене Анной Фэрис. Летом 2017 года они расстались.

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