Шварценеггер выходит замуж за звезду «Мстителей» Криса Пратта

, 15:11 Фото 164

Пратт сделал предложение дочери известного актера и экс-губернатора Калифорнии.

Фото: www.globallookpress.com

Звезда фильма «Мстители» Крис Пратт сделал предложение дочери актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Об этом сам Пратт рассказал в Instagram.

— Дорогая Кэтрин, как я счастлив, что ты сказала «да»! Я в восторге, что женюсь на тебе, поделился эмоциями артист, прикрепив совместное фото с девушкой.

 
 
 
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Публикация от chris pratt (@prattprattpratt)

По информации RT, роман 39-летнего Криса Пратта с 29-летней дочерью звезды боевиков начался только летом 2018 года. Но уже за такое короткое время пара решила, что хочет связать свои жизни узами брака. До этого актер встречался с коллегой по сцене Анной Фэрис. Летом 2017 года они расстались.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что певица Леди Гага объявила о предстоящей свадьбе со своим менеджером.

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