Супруга убийцы автомобилистки из Бердска активно помогала в ее поисках

34-летняя Ирина Синельникова из города Бердск Новосибирской области исчезла в пятницу, 11 января. Автомобилистка отправилась на встречу с предполагаемыми покупателями своего Peugeot 407 и домой не вернулась. После того, как мать двоих детей перестала выходить на связь, ее муж сразу отправился в полицию.

Начались активные поиски Ирины Синельниковой с привлечением более 200 волонтеров. В социальных сетях массово публиковались ориентировки с данными пропавшей. Все надеялись на лучшее.

Когда следователи вышли на предполагаемых убийц, поиски автомобилистки в срочном порядке прекратили. Утром в воскресенье, 13 января, на территории соседней Кемеровской области было обнаружено тело женщины.

Подозреваемыми оказались две безработных Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов — молодой отец и примерный семьянин. Они сами признались в содеянном и рассказали, как произошло убийство. Фурсов сел спереди и должен был шокером обездвижить женщину, а Белоусов сзади напасть с удавкой. Все было спланировано еще перед Новым годом. Именно тогда Фурсов и Белоусов решили убивать продавцов машин, а авто забирать себе.

Совершив задуманное, злоумышленники продали автомобиль Ирины Синельниковой в Кемерово перекупщику, а он оперативно выставил объявление о продаже машины в интернет. Через 3,5 часа его и увидели полицейские, выйдя через продавца на предполагаемых убийц.

Кстати, жена Станислава Белоусова видимо абсолютно не догадывалась о том, чем промышляет благоверный. Женщина репостила на своей странице сообщения о пропаже Ирины Синельниковой, стараясь помочь в поисках, сообщает сайт KP.RU.

Ранее Пятый канал сообщал, что жители Бердска остались без тепла в 30-градусный мороз.