В России планируют ужесточить контроль за школьным питанием

В Госдуме планируют ужесточить контроль за школьным питанием. Нарушение санитарных норм могут отнести к категории тяжких преступлений. Изменения в законодательстве обсуждают в Федеральном собрании в понедельник, 14 января.

В конце декабря в Амурской областной детской больнице гепатитом заразились пациенты с онкологией — более 20 детей, младшему — меньше двух лет. Возбуждено уголовное дело, но максимальная санкция по нему — ограничение свободы на год, хотя речь идет о грубых нарушениях со стороны медиков, которые повлекли тяжкий вред здоровью детей.

Чтобы разобраться во всех деталях этого громкого дела и помочь пострадавшим, в Госдуме и Минздраве решено создать специальную межведомственную комиссию, а в Совете Федерации сегодня обсудили продовольственную безопасность детей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России могут запретить высадку из транспорта детей-безбилетников.