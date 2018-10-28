«Фотограф от бога»: Ляйсан Утяшева похвасталась умением Павла Воли снимать ее ноги

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева выложила в Instagram новое пляжное фото с Мальдив. Утяшева отдыхает на курорте вместе с мужем Павлом Волей и детьми. Поклонники телеведущей сразу же осыпали ее комплиментами из-за «слишком прекрасных ног».
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— Вот это ноги! До невозможности прекрасна! — написал в комментариях под постом один из пользователей.
— Ну просто бесконечные ноги!!! — восхитился другой.
— Боже! Ноги, ноги, ноги! Видимо, «ксерокс» у боженьки заел в момент создания ног, — написал еще один комментатор.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты с 2012 года и воспитывают двоих общих детей — Роберта и Софию.
Ранее Пятый канал сообщал, что в предыдущий раз телеведущая восхитила поклонников своей пышной грудью.
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