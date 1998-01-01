В России растет число детей с ожирением и диабетом

В России процент заболеваемости детей до 14 лет диабетом с 2005 по 2017 годы вырос на 20 пунктов, в то время как ожирением на тридцать. Об этом в ходе встречи с представителями Общероссийского народного фронта сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Руководитель ведомства подчеркнула, что это значимые цифры.
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На площадке ОНФ обсуждался проект новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН — прим. ред.), согласно которому не допускается использовать в организации питания детей в образовательных учреждениях принесенные из дома продукты, сообщает РИА Новости.
Ранее Пятый канал назвал страны с самым опасным для жизни питанием.