В России растет число детей с ожирением и диабетом

В России процент заболеваемости детей до 14 лет диабетом с 2005 по 2017 годы вырос на 20 пунктов, в то время как ожирением на тридцать. Об этом в ходе встречи с представителями Общероссийского народного фронта сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Руководитель ведомства подчеркнула, что это значимые цифры.

— Нас тревожит, что дети все более страдают от неполноценного питания. Мы сравнивали 2005 год, дальнейшее динамическое развитие 2016–2017 годы. К сожалению, заболеваемость диабетом у детей до 14 лет выросла более чем на 20%, и заболеваемость ожирением также почти на 30%, — заявила Анна Попова.

На площадке ОНФ обсуждался проект новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН — прим. ред.), согласно которому не допускается использовать в организации питания детей в образовательных учреждениях принесенные из дома продукты, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал назвал страны с самым опасным для жизни питанием.