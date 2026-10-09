От Диккенса до семейных советов: почему сыр перед сном вызывает кошмары

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 21 0

Есть несколько ритуалов, чтобы настроить ребенка на ночной отдых.

Вызывает ли сыр перед сном кошмары — мнение эксперта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Mirror: миф о связи сыра и ночных кошмаров был развеян

Утверждение о том, что сыр перед сном вызывает кошмары, имеет мало доказательств. Такую оценку дала консультант по детскому сну Андреа Грейс, передает Mirror.

«Сыр вызывает кошмары“ — это давний миф, и доказательств в его пользу мало. Сыр содержит триптофан — аминокислоту, которая помогает организму вырабатывать мелатонин, играющий важную роль в регуляции сна», — пояснила она.

По словам Грейс, небольшой кусочек сыра с овсяным крекером может подойти ребенку, который испытывает голод перед сном. Эту рекомендацию она включила в руководство по детскому сну.

Представление о связи сыра с необычными сновидениями появилось в литературе XIX века. В «Рождественской песни» Чарльза Диккенса 1843 года Скрудж объясняет видение Джейкоба Марли плохой едой, упоминая в том числе сыр.

В начале 1900-х годов похожая тема встречалась в комиксе Уинзора Маккея «Сон о дьяволе»: его персонажи видели кошмары после еды перед сном.

Для подготовки ко сну Грейс советует убирать игрушки. Такой ритуал помогает обозначить окончание игр. В спальне она рекомендует поддерживать температуру около 16–20 градусов и максимально приглушать освещение. Если ребенку нужен ночник, консультант предлагает выбрать очень тусклый красный свет.

Белый шум, по ее словам, может быть полезен младенцам и детям младшего возраста, которым мешают другие звуки в доме. Пижаму и постельное белье следует подбирать с учетом сезона и температуры комнаты, отдавая предпочтение дышащим тканям, например хлопку.

Для младенцев Грейс рекомендует подходящее белье или правильно подобранный спальный мешок вместо свободных либо объемных постельных принадлежностей.

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