Робби Уильямс «достает» соседа-гитариста Led Zeppelin музыкой Black Sabbath

Бывший солист проекта Take That, британский певец Робби Уильямс и экс-гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж повздорили из-за прихоти первого расширить свое имение. Робби приспичило построить подземный бассейн в доме.

Сосед-гитарист имеет опасение, что строительные работы негативно скажутся на его старинном особняке 1875 года постройки. Тогда Уильямс решил «свести с ума» соседа. Он поставил акустику прямо на улице и как только на горизонте появляется Пейдж, Уильямс включает на полную громкость музыку одних из основных конкурентов Led Zeppelin в 1970 годы: Black Sabbath, Deep Purple и Pink Floyd, сообщает BBC. Джимми Пейдж даже подал жалобу в администрацию лондонского района Кенсингтон, где написал, что Робби Уильямс его изводит.

Издание Daily Telegraph дополняет колорит этой истории противостояния двух музыкантов. Сообщается, что, помимо вышесказанного, Робби Уильямс переодевается в вокалиста Led Zeppelin Роберта Планта. Британский музыкант в парике и с засунутой под одежду подушкой ходит по саду и изображает располневшего солиста Led Zeppelin.

Представитель Робби Уильямса назвал все этой полной бессмыслицей и фантазией Джимми Пейджа.

Ранее Пятый канал сообщил, что Робби Уильямс не дождался приглашения в гастрольный тур группы Take That.