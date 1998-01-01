Президент России ответил на вопрос о непростой ситуации со свалками в российских городах. Тему экологии подняла журналист из Челябинска Яна Сконечная.

— Ситуация сложная, а ответ простой: мы никогда этим не занимались, — начал Владимир Путин свой ответ.

Глава государства отметил, что вопросами утилизации мусора не задавлись десятилетиями, со времен СССР. Первое, что нужно сделать – это ликвидировать незаконные свалки, а второе – создать соответствующую инфраструктуру, отметил Путин. Президент заявил, что к 2024 году в России должны быть построены как минимум 200 перерабатывающих заводов.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.