Виктория Лопырева предложит губернатору создать фонд для пострадавших в Шахтах

Модель Виктория Лопырева рассказала в Instagram, что готова предложить губернатору Ростовской области создать благотворительный фонд для пострадавших от взрыва в Шахтах.

— Трагическая новость из моей родной Ростовской области. В городе Шахты взорвался газ… Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим. Как только завершатся спасательные работы обязательно свяжусь с губернатором области — предложу определить официальный благотворительный счет для помощи пострадавшим и, конечно, внесу свой вклад и предложу землякам присоединиться, — написала Виктория под целиком черным фото в соцсети.

Виктория Лопырева родилась в 1983 году в Ростове-на-Дону, там же отучилась в школе и закончила Ростовский государственный экономический университет.

Напомним, ранним утром 14 января в жилом доме города Шахты Ростовской области произошел взрыв. Пятый канал публиковал хронику произошедшего.