Виктория Лопырева предложит губернатору создать фонд для пострадавших в Шахтах

, 23:20 32

Модель написала в Instagram, что готова связаться с главой Ростовской области и обсудить дальнейшие действия.

Фото: Instagram @lopyrevavika

Тема:
Взрыв газа в Шахтах 16

Модель Виктория Лопырева рассказала в Instagram, что готова предложить губернатору Ростовской области создать благотворительный фонд для пострадавших от взрыва в Шахтах.

— Трагическая новость из моей родной Ростовской области. В городе Шахты взорвался газ… Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим. Как только завершатся спасательные работы обязательно свяжусь с губернатором области — предложу определить официальный благотворительный счет для помощи пострадавшим и, конечно, внесу свой вклад и предложу землякам присоединиться, — написала Виктория под целиком черным фото в соцсети.

Виктория Лопырева родилась в 1983 году в Ростове-на-Дону, там же отучилась в школе и закончила Ростовский государственный экономический университет.

Напомним, ранним утром 14 января в жилом доме города Шахты Ростовской области произошел взрыв. Пятый канал публиковал хронику произошедшего.

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