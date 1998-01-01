На месте трагедии в городе Шахты идет поисково-спасательная операция. Взрыв в многоэтажном доме прогремел рано утром, 14 января. Большинство жильцов еще спали.

В причинах ЧП разбирается следственный комитет: уже начались допросы коммунальщиков и газовиков. Уже известно об одном погибшем, судьба четырех остается неизвестной.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Им предстоит разобрать завалы, чтобы установить точную картину по пострадавшим. После к работе приступят следователи и эксперты взрывотехники, они определят точную причину взрыва.

По словам очевидцев, около 6:30 утра по московскому времени раздался сильный хлопок. Взрывная волна была такой силы, что в соседних домах повылетали стекла, а в домовладениях на улицах неподалеку содрогнулись стены.

Спустя несколько минут к месту происшествия подъехали сотрудники МЧС и кареты скорой помощи. Согласно первой информации, семь человек удалось спасти, среди них ребенок вместе с мамой, один погибший, судьба еще четырех жителей многоэтажки неизвестна.

— Организовано реагирование южного регионального поисково-спасательного отряда. Силами десяти альпинистов — они прибывают двумя воздушными судами из Сочи — будет организована работа. Ждем прибытия трех тяжелых автокранов, для того чтобы организовать снятие перекрытия в верхних этажах здания, — рассказал начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

В результате взрыва разрушены восьмой и девятый этажи дома. Это четыре квартиры. Известно, что в них проживало 12 человек.

— Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту взрыва газа в городе Шахты Ростовской области. Допрашиваются жильцы дома и очевидцы произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа, — прокомментировала ситуацию руководитель отдела взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

К этому часу дом полностью обесточен и отключен от газа. Остальные 140 жильцов многоэтажки эвакуированы.

Всех эвакуированных жильцов власти разместили в школе, расположенной всего в нескольких метрах от дома. Сейчас с ними работают психологи. Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл на место ЧП.

Всего на месте происшествия работают около 250 человек и 70 единиц техники. Во избежание угрозы обрушения территория дома оцеплена. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее Пятый канал показал первое видео с места происшествия.