Жена Хабенского на последних месяцах беременности попала на фото

Жена Константина Хабенского Ольга Литвинова на последних месяцах беременности появилась на фото в сети. Фото с актрисой выложила ее коллега по МХТ имени Чехова Кристина Бабушкина. На снимке Литвинова с заметно округлившимся животом заснята в окружении коллег.

По фото становится понятно, что счастливое пополнение в семье должно произойти уже вот-вот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Уходим в ночь 6🙈 Публикация от Kristina Babushkina (@kristina.babushkina) 12 Янв 2019 в 11:43 PST

Ольга и Константин всегда старались не афишировать свои отношения и достаточно долго скрывали появление третьего ребенка в семье. Все раскрылось в сентябре 2018, когда Литвинову «в положении» засняли на улице.

Ольга Литвинова стала второй женой Константина Хабенского в 2013 году. Первая супруга актера, Анастасия Смирнова скончалась от рака мозга, оставив Константину годовалого сына.

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