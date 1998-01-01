«Гран-при Петербург»: Мужчина устроил бешеную погоню с полицейскими

В Петербурге в ночь на 15 января задержали любителя быстрой езды — мужчина на Polo GT отказался остановиться по требованию ДПС и устроил погоню. Нарушителю некоторое время удавалось уезжать от дорожных полицейских, но его нагнали и задержали в районе пересечения 19-й линии Васильевского острова и набережной Лейтенанта Шмидта. Видео после задержания было опубликовано в сообществе, посвященном ДТП и ЧП Северной столицы.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, мужчина во время своего «заезда» повредил несколько машин, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. Вероятно, мужчина был нетрезв. Предварительно, он мог в момент происшествия находиться под действием наркотических веществ.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Выборге дорожные полицейские устроили погоню за пьяным подростком на джипе.