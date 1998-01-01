«Гран-при Петербург»: Мужчина устроил бешеную погоню с полицейскими

, 3:56 Видео 33

Любитель высоких скоростей промчался по Петроградскому и Василеостровскому районам Северной столицы и повредил несколько автомобилей.

Фото, видео: Известия/ Михаил Терещенко, ВКонтакте @Шамиль Вердиев

В Петербурге в ночь на 15 января задержали любителя быстрой езды — мужчина на Polo GT отказался остановиться по требованию ДПС и устроил погоню. Нарушителю некоторое время удавалось уезжать от дорожных полицейских, но его нагнали и задержали в районе пересечения 19-й линии Васильевского острова и набережной Лейтенанта Шмидта. Видео после задержания было опубликовано в сообществе, посвященном ДТП и ЧП Северной столицы.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, мужчина во время своего «заезда» повредил несколько машин, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. Вероятно, мужчина был нетрезв. Предварительно, он мог в момент происшествия находиться под действием наркотических веществ.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Выборге дорожные полицейские устроили погоню за пьяным подростком на джипе.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

4:11
Внучка Федосеевой-Шукшиной объяснила, почему продала квартиру бабушки
3:56
«Гран-при Петербург»: Мужчина устроил бешеную погоню с полицейскими
3:42
Полиция Петербурга разыскивает, устроивших из пиротехники «дуэль» — видео
3:28
В Госдуме начали принимать заявки на «Безграничный рэп»
3:14
Адвокат Вайнштейна отказался его защищать
3:00
Глава Удмуртии рассказал Путину об экономических успехах региона
2:46
«Скорая помощь» съехала на железную дорогу в Орле — фото
2:38
Тонкие грани: Путин и Абэ 22 января обсудят мирный договор
2:30
Видео: Приморские рыбаки встретили тигра на реке
2:12
Звезды шоу-бизнеса ополчились на беременную Лопыреву за связь с женатым мужчиной
1:58
К 2024 году в России появится не менее 200 мусороперерабатывающих заводов
1:44
Жена Хабенского на последних месяцах беременности попала на фото
1:30
Константинопольский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии ПЦУ
1:14
Картину, приписываемую Микеланджело, украли в Бельгии
1:03
Boeing-777 вернулся в Манчестер из-за возможного взрыва на борту
0:54
Представитель Ивлеевой прокомментировал иск на 50 миллионов рублей
0:49
Антарктида тает с каждым годом все быстрее — исследование
0:30
Депутаты предложили устанавливать системы контроля газа в многоквартирных домах
0:15
Причиной пожара в Киево-Печерской лавре мог быть поджог
0:01
Евгений Миронов стал отцом, благодаря суррогатной матери

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама