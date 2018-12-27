«Юг» впервые не назвал КНДР врагом в официальном документе

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Министерство обороны Южной Кореи выпустило «Белую книгу» в которой в отношении Северной Кореи впервые не употребляется термин «враг».

Фото: www.globallookpress.com

Министерство обороны Республики Корея (РК) выпустило во вторник, 15 января 2019, новый документ по вопросам национальной обороны — «Белую книгу». В ней впервые в отношении своих северных соседей — КНДР — не применяется термин «враг», а политический курс северян не называется «прямой военной угрозой».

В опубликованном документе Минобороны РК сообщается, что ее врагами считаются «силы, угрожающие суверенитету, территориальной целостности, народу и имуществу страны». Об этом пишет ТАСС.

При этом, в «Белой книге» размещена информация о том, что в июле и ноябре 2017 года «северяне» провели испытания межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-14» и «Хвасон-15», которые называются возможной угрозой для США.

Также сообщается, что КНДР «располагает 50 килограммами плутония и большим объемом обогащенного урана».

Возможно, изменение риторики в отношении соседей связано с политикой нынешних властей «южан», направленной на выстраивание партнерских отношений с «северянами». Так, президент РК Мун Чжэ Ин провел несколько личных встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в том числе посетил с официальным визитом Пхеньян.

Термин «враг» в отношении своих северных соседей по Корейскому полуострову «южане» употребили в «Белой книге» 1995 года выпуска, в 2004-м политические и военные действия КНДР были названы «прямой военной угрозой», а в 2010-м снова вернулся термин «враг», пишет RG.

Это произошло после событий, произошедших в марте и ноябре 2010 года, когда, по версии Сеула, военные КНДР своей торпедой потопили южнокорейский корабль «Чхонан», а затем артиллерия «северян» обстреляла остров Ёнпхёндо.

«Белая книга» — документ определяющий военную стратегию Республики Корея, который выпускается раз в два года.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Южная и Северная Корея договорились жить в одном часовом поясе и устранить оружие психологического воздействия.

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